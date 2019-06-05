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IKEA разрабатывает роботизированную мебель. Фото: РБК

IKEA разрабатывает роботизированную мебель (ВИДЕО)

5 июн 2019, 13:35
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Компания IKEA занялась созданием роботизированной мебели. Работы ведутся совместно с американским стартапом Ori, который разрабатывает мебель для решение проблем, связанных с проживанием в смарт-квартирах.

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Новую линейку мебели IKEA выпустит под названием ROGNAN. Ожидается, что она будет представлена в 2020 году, сообщает Ikea Today.

IKEA хочет создать роботизированную мебель, которую было бы удобно использовать в небольшом пространстве городских квартир. Как можно заметить в демонстрационном видео от компании, IKEA намерена разработать единый блок — большой шкаф с диваном на одной стороне, а также выдвигающейся кроватью с другой стороны. Также в модели присутствует выдвижной столик. Сам блок может двигаться вперед и назад.

По задумке IKEA, кровать, диван, столик и место для хранения вещей можно разместить на 10 кв. м. Этим летом компания обещает раскрыть больше подробностей о проекте.

Напомним, в 2019 году шведский бренд IKEA откроет первый магазин в Киеве в новом формате city-store. Зарубежная компания решила зайти на украинский рынок после 13 лет переговоров с украинской стороной.


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