На відтермінуванні ринку Електроенергії наполягає Зеленський. Фото: vistanews.ru

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Введення вільного ринку електроенергії в Україні слід відкласти до 1 липня 2020 року.

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Президент України Володимир Зеленський наголошує на необхідності відтермінування запровадження ринку електричної енергії. Про це 5 червня журналістам заявив представник глави держави в уряді Андрій Герус, передають УНН.

За його словами, цей ринок варто відкласти до 2020 року. Ще варто розробити помісячний план підготовки ринку електроенергії, щоб не лише збільшити конкуренцію, але й підготуватися до вирішення різноманітних проблем — перехресного субсидіювання, погашення боргів та проблем ІТ-продуктів.

Представник Зеленського запевнив, що, якщо буде розроблений та реалізований помісячний план, то з 1 липня 2020 року Україна буде цілком готова до введення цього нового для неї ринку.

Він додав, що президент стоїть на позиції відтермінування, тоді як уряд наполягає на введенні ринку з 1 липня поточного року.

Тим часом прем'єр-міністр Володимир Гройсман на сьогоднішньому засіданні уряду заявив, що Кабмін прийме низку рішень для своєчасного запуску ринку електроенергії з 1 липня. Як повідомляє «Інтерфакс-Україна», Гройсман упевнений, що ухвалений Радою закон «Про ринок електроенергії» відповідає всім європейським нормам. За словами Гройсмана, при запуску цього ринку необхідно ліквідувати формулу Роттердам+. За цієї формулою розраховується вартість вугілля в структурі собівартості електричної енергії теплових електростанцій.

Ведуться дискусії про те, щоб перенести дату впровадження, але це суто компетенція українського парламенту. В уряду є лише одна можливість, це виконати норму закону і запровадити з 1 липня, хочемо ми цього чи не хочемо, ринок е/е, — заявив Гройсман.

Нагадаємо, вчора комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу схвалив законопроект № 10318, котрий пропонує на три місяці перенести запровадження в Україні ринку електроенергії.