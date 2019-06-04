Запровадження ринку електроенергії комітет Ради пропонує перенести на три місяці

Цього року в Україні очікується запровадження ринку електроенергії, фото: ABC News

https://racurs.ua/ua/n122759-zaprovadjennya-rynku-elektroenergiyi-komitet-rady-proponuie-perenesty-na-try-misyaci.html

Ракурс

Комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу схвалив законопроект № 10318, котрий пропонує на три місяці перенести запровадження в Україні ринку електроенергії.

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Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук повідомляє член комітету народний депутат із БПП Ольга Белькова.

Далі цей законопроект мають розглянути народні обранці під час засідання Ради.

Тепер справа за залом, адже ці законопроекти треба включити в порядок денний і проголосувати. Нам потрібно 226 голосів, — зазначила у своєму Фейсбуці ще один член комітету народний депутат із фракції «Самопоміч» Вікторія Войціцька.

Наразі законопроект № 10318 ще не включений до порядку денного сесії Верховної Ради.

Законопроект № 10318, авторами котрого є народні депутати Олександр Домбровський (фракція БПП) та Лев Підлісецький («Об'єднання „Самопоміч“»), передбачає, що старт ринку електроенергії в Україні буде перенесений на 1 жовтня 2019 року, замість 1 липня, як нині передбачено законодавством.

Нагадаємо, олігарх Ігор Коломойський нещодавно розкритикував запровадження в Україні ринку електроенергії. За його словами, це призведе до різкого зростання ціни на електроенергію.