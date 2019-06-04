Введение рынка электроэнергии комитет Рады предлагает перенести на три месяца

В этом году в Украине ожидается введение рынка электроэнергии, фото: ABC News

https://racurs.ua/n122759-vvedenie-rynka-elektroenergii-komitet-rady-predlagaet-perenesti-na-tri-mesyaca.html

Ракурс

Комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса одобрил законопроект № 10318, который предлагает на три месяца перенести введение в Украине рынка электроэнергии.

Loading...

Об этом на своей странице в социальной сети Фейсбук сообщает член комитета народный депутат из БПП Ольга Белькова.

Далее этот законопроект должны рассмотреть народные избранники во время заседания Рады.

Теперь дело за залом, ведь эти законопроекты надо включить в повестку дня и проголосовать. Нам нужно 226 голосов, — отметила в своем Фейсбуке еще один член комитета, народный депутат из фракции «Самопомощь» Виктория Войцицкая.

Сейчас законопроект № 10318 еще не включен в повестку дня сессии Верховной Рады.

Законопроект № 10318, авторами которого являются народные депутаты Александр Домбровский (фракция БПП) и Лев Пидлисецкий («Объединение» «Самопомощь»), предусматривает, что старт рынка электроэнергии в Украине будет перенесен на 1 октября 2019 года, вместо 1 июля, как сейчас предусмотрено законодательством.

Напомним, олигарх Игорь Коломойский недавно раскритиковал введение в Украине рынка электроэнергии. По его словам, это приведет к резкому росту цены на электроэнергию.