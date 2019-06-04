Президент изменит состав Совета по вопросам судебной реформы, фото — Зеркало недели

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В Администрации президента заявили, что продолжат менять судебную ветвь власти. В частности, в ближайшее время изменится состав Совета по вопросам судебной реформы при президенте страны.

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Заместитель главы АП Руслан Рябошапка считает, что удовлетворены реформой только высшие должностные лица в судах, поскольку они начали получать нереально высокие зарплаты.

Об этом Рябошапка заявил 4 июня во время брифинга в Киеве. Он считает, что изменения в судебной ветве власти непременно наступят, поскольку результатом судебной реформы, которая проходила в течение пяти лет, стало то, что довольно ею только руководство органов судебной ветви власти.

Эти люди стали получать нереально высокие заработные платы, но судьи низших инстанций, районных судов, бизнес и граждане остались недовольными работой судой, — сообщил Рябошапка.

Он считает, что Владимир Зеленский должен изменить состав Совета по вопросам судебной реформы при президенте Украины. Кроме того, глава государства, возможно, проведет совещание по вопросам судебной реформы с руководством не только органов, представляющих судебную ветвь власти, но и с другими ведомствами.

После этого команда Зеленского определится с планом действий и первоочередными законодательными инициативами по этому поводу.

Рябошапка сегодня также объяснил, когда новая власть начнет воплощать предвыборный лозунг «Весна придет — будем сажать» и прокомментировал внесенный Зеленским в Раду новый законопроект о наказании за незаконное обогащение.