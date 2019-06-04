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Ракурс
Владимир Зеленский, фото: Администрация президента

Зеленский прилетел в Брюссель и отреагировал на ситуацию с убитым полицейскими мальчиком

4 июн 2019, 16:13
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Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Брюссель в рамках своей первой официальной заграничной поездки.

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Об этом политик сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Он отреагировал резонансный случай с недавним убийством пятилетнего Кирилла Тлялова в Переяславе-Хмельницком (Киевская область).

Из головы не идет 5-летний Кирилл. И еще сотни детей, погибших от пуль взрослых на востоке Украины, — подчеркнул глава государства.

Так, Зеленский привел данные мониторинговой миссии ООН на 1 июня 2019 года, согласно которым на Донбассе погибли 147 детей, еще 363 ребенка получили ранения. Кроме того, почти 23 тыс. детей получили статус жертв войны, а около 200 тыс. являются внутренне перемещенными лицами.

Сегодня, в Международный день невинных детей, я пользуюсь случаем, чтобы еще раз напомнить нашим европейским друзьям эти ужасные цифры и призвать Россию прекратить войну, — подчеркнул Зеленский.

По его словам, во время его сегодняшних встреч будет подниматься вопрос давления на Россию с целью принуждения страны-агрессора к миру.

«Верю, что вместе мы найдем решение. Пусть не сегодня, но обязательно найдем», — убежден Зеленский.

Напомним, адвокат родственников погибшего мальчика Александр Щербина заявил, что к убийству может быть причастен ребенок одного из фигурантов этого дела. По мнению адвоката, смертельный выстрел мог осуществить ребенок, которому отец дал оружие для стрельбы.

Источник: Ракурс


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