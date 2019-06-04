Адвокат семьи погибшего заявил, что к преступлению может быть причастно третье лицо. Фото: Радио Свобода

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К убийству пятилетнего Кирилла Тлялова в Переяславе-Хмельницком может быть причастен ребенок одного из фигурантов уголовного производства.

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Отец мог дать своему сыну оружие для стрельбы, а тот мог попасть у Тлялова. Сейчас именно орудие убийства отсутствует, оружие исчезло с места преступления. Об этом журналистам заявил адвокат семьи погибшего Александр Щербина.

Собственник помещения имел при себе оружие. Это было его оружие. Ребенок также пользовался оружием и осуществлял выстрелы. Были изъяты гильзы и патроны, оружие до сих пор не найдено. Из показаний свидетелей усматривается, что оружие было и из него стреляли. Более того, это оружие во время проведения обыска исчезло, хотя оно находилось на крыльце дома, — заявил он.

Защитник отметил, что сторона защиты обвиняемых может подать апелляцию на решение суда, который сегодня арестовал на 60 суток лейтенанта Национальной полиции Ивана Приходько и сержанта Владимира Петровке. Адвокат добавил, что сейчас готовится гражданский иск.

Напомним, 4 июня Голосеевский суд Киева взял под стражу на два месяца без возможности внесения залога обоих полицейских, которых подозревают в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова.

Ранее сообщалось, что мальчика подстрелили 31 мая на улице. Врачи несколько дней боролись за его жизнь, но он 3 июня скончался в больнице. Впоследствии генерал Дмитрий Ценов подал в отставку с должности начальника полиции Киевской области.