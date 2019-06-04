Адвокат родини загиблого заявив, що до злочину може бути причетна третя особа. Фото: Радио Свобода

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До вбивства п’ятирічного Кирила Тлялова у Переяславі-Хмельницькому може бути причетна дитина одного з фігурантів кримінального провадження.

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Батько міг дати своєму синові зброю для стрільби, а той міг поцілити в Тлялова. Наразі саме знаряддя вбивства відсутнє, зброя зникла з місця злочину. Про це журналістам заявив адвокат родини загиблого Олександр Щербина.

Власник приміщення мав при собі зброю. Це була його зброя. Дитина також користувалася зброєю і здійснювала постріли. Були вилучені гільзи та набої, зброя до сих пір не знайдена. З показів свідків вбачається, що зброя була і з неї стріляли. Більше того, ця зброя під час проведення обшуку десь зникла, хоча вона знаходилася на ганку будинку, — заявив він.

Захисник відзначив, що сторона захисту звинувачуваних може подати апеляцію на рішення суду, який сьогодні заарештував на 60 діб лейтенанта Національної поліції Івана Приходька та сержанта Володимира Петровця. Адвокат додав, що наразі готується цивільний позов.

Нагадаємо, 4 червня Голосіївський суд Києва взяв під варту на два місяці без можливості внесення застави обох поліцейських, яких підозрюють у вбивстві 5-річного Кирила Тлявова.

Раніше повідомлялося, що хлопчика підстрелили 31 травня на вулиці. Лікарі кілька днів боролися за його життя, але він 3 червня помер у лікарні. Згодом генерал Дмитро Ценов подав у відставку з посади начальника поліції Київської області.