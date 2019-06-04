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В.о. голови СБУ Баканов отримав військове звання лейтенанта, фото — BBC.com

Баканову, який ніде не служив, дали звання лейтенанта для призначення керівником СБУ — ЗМІ

4 чер 2019, 14:30
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Іван Баканов, перший заступник голови СБУ, який виконує обов’язки очільника спецслужби, недавно отримав військове звання лейтенанта, хоча не служив у ЗСУ й не був військовозобов’язаним.

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Це військове звання Баканов отримав всього кілька днів тому, повідомляють УНН із посиланням на власні джерела.

За даними видання, звання Баканову дали для того, щоб уможливити його призначення на високу посаду в СБУ. При цьому він ніколи не служив у Збройних силах України і не перебував на військовому обліку.

Баканова призначив на посаду керівника СБУ президент Володимир Зеленський. Це був один із перших його указів, виданий 22 травня.

Баканов є другом дитинства Зеленського. Він народився в Кривому Розі, з 25 січня 2013 року керував студією «Квартал 95». В 2017 році Баканова вказували очільником партії «Слуга народу», а згодом — керівником штабу кандидата Зеленського.

Джерело: Ракурс


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