Зеленський і Трамп не домовлялися про дату зустрічі: АП спростовує фейкові заяви. Фото: Слово і Діло

https://racurs.ua/ua/n122747-zelenskyy-i-tramp-ne-domovlyalysya-pro-datu-zustrichi-ap-sprostovuie-feykovi-zayavy.html

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Володимир Зеленський і Дональд Трамп, лідери України та США, не домовлялися про дату зустрічі. Заяви про те, що вона відбудеться після саміту «Великої двадцятки» (G20), в Адміністрації президента України назвали фейковими.

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Інформацію про зустріч президентів України та США після G20 поширив напередодні під час інтерв’ю Борис Тизенгаузен, якого в ЗМІ представили як одного з радників Зеленського.

В АП заявили, що Тизенгаузен не працює з Зеленським. Він не є ані штатним, ані позаштатним членом команди президента. В повідомленні, оприлюдненому на сторінці адміністрації у Facebook, його твердження названі фейковими.

Саміт G20 цьогоріч має відбутися 28−29 червня в японському місті Осака. На саміті зустрінуться 20 країн, які досягли найбільшого економічного розвитку у світі.

Це захід організували після фінансової кризи Азії наприкінці 90-х років. До 2008 року в саміті «Великої двадцятки» брали участь міністри фінансів та голови національних банків, а після цього — лише президенти країн-учасниць G20.

Нагадаємо, 1 червня стало відомо, що Зеленський здійснить офіційний візит до Вашингтона на запрошення Трампа. Але жодних дат у запрошенні, яке президент України отримав від очільника Білого дому, не вказано.