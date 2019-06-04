Зеленский и Трамп не договаривались о дате встречи: АП опровергает фейковые заявления. Фото: Слово и Дело

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Ракурс

Владимир Зеленский и Дональд Трамп, лидеры Украины и США, не договаривались о дате встречи. Заявления о том, что она состоится после саммита «Большой двадцатки» (G20), в Администрации президента Украины назвали фейковыми.

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Информацию о встрече президентов Украины и США после G20 распространил накануне во время интервью Борис Тизенгаузен, которого в СМИ представили в качестве одного из советников Зеленского.

В АП заявили, что Тизенгаузен не работает с Зеленским. Он не является ни штатным, ни внештатным членом команды президента. В сообщении, опубликованном на странице администрации в Facebook, его утверждения названы фейковыми.

Саммит G20 в этом году должен состояться 28−29 июня в японском городе Осака. На саммите встретятся 20 стран, которые достигли самого высокого экономического развития в мире.

Это мероприятие организовали после финансового кризиса Азии в конце 90-х годов. До 2008 года в саммите «Большой двадцатки» принимали участие министры финансов и главы национальных банков, а после этого — только президенты стран-участниц G20.

Напомним, 1 июня стало известно, что Зеленский посетит с официальным визитом Вашингтон по приглашению Трампа. Но никаких дат в приглашении, которое президент Украины получил от главы Белого дома, не указано.