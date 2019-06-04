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В Администрации президента объясняют суть законопроекта о незаконном обогащении, фото — Главком

В Администрации президента объясняют суть законопроекта о незаконном обогащении (ТРАНСЛЯЦИЯ)

4 июн 2019, 14:07
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В Киеве 4 июня проходит брифинг заместителя главы Администрации президента Украины Руслана Рябошапки.

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Чиновник АП, курирующий правовые вопросы, комментирует внесение Владимиром Зеленским в Верховную Раду проекта закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства и местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов».

Этот законопроект глава государства внес в парламент 3 июня. Он вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение — статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной.

Источник: Ракурс


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