Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
В Адміністрації президента пояснюють суть законопроекту про незаконне збагачення, фото — Главком

В Адміністрації президента пояснюють суть законопроекту про незаконне збагачення (ТРАНСЛЯЦІЯ)

4 чер 2019, 14:07
999

У Києві 4 червня відбувається брифінг заступника глави Адміністрації президента України Руслана Рябошапки.

Loading...

Чиновник АП, який курує правові питання, коментує внесення Володимиром Зеленським до Верховної Ради проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Цей законопроект глава держави подав до парламенту 3 червня. Він запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців — за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку, а також повертає покарання для чиновників за незаконне збагачення — статтю Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Матіос повідомив про відкриття справи через відео з окупованою Буковиною (ФОТО)

Військова прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом розпалювання міжнаціональної ворожнечі через публікацію в YouTube відео, в якому йдеться про окупацію Румунією української Буковини у разі розгортання повномасштабної війни з Росією

Юридичні новини
17:17

Зеленський і Трамп не домовлялися про дату зустрічі: АП спростовує фейкові заяви

В Адміністрації президента спростували поширену напередодні інформацію про зустріч Зеленського з Трампом після саміту G20 і відхрестились від співпраці з Борисом Тизенгаузеном, який розповідав про зустріч лідерів України та США

Новини України
14:14
Новини партнерів
Загрузка...