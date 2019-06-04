В Адміністрації президента пояснюють суть законопроекту про незаконне збагачення, фото — Главком

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Ракурс

У Києві 4 червня відбувається брифінг заступника глави Адміністрації президента України Руслана Рябошапки.

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Чиновник АП, який курує правові питання, коментує внесення Володимиром Зеленським до Верховної Ради проекту закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо конфіскації незаконних активів осіб, уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування, і покарання за набуття таких активів».

Цей законопроект глава держави подав до парламенту 3 червня. Він запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців — за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку, а також повертає покарання для чиновників за незаконне збагачення — статтю Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною.