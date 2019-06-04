Російська система «Іскандер». Фото: Политикус

https://racurs.ua/ua/n122748-kndr-mogla-vyprobovuvaty-na-vlasnyh-poligonah-rosiyski-rakety-iskander-zmi.html

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Росія, можливо, причетна до північнокорейських тестів ядерної зброї.

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На початку травня на військових полігонах Корейської Народно-Демократичної Республіки могли бути запущені розроблені в РФ ракети «Іскандер». Ці ракети ближнього радіусу дії використовують систему ГЛОНАСС та можуть вражати цілі з відхиленням не більше ніж два метри. Про це повідомляє видання Nikkei Asian Review із посиланням на джерело в силових структурах Японії.

Зазначається, що останнім часом точність північнокорейських ракет сильно збільшилася й це могло статися з допомогою Москви. Крім того, армія КНДР могла випробовувати й ракетну зброю із Китаю або ж ракети, скопійовані з китайського озброєння, які наводяться на ціль китайською системою геолокації Beidou. За інформацією видання, КНР та РФ могли послабити санкції проти Північної Кореї та постачати зброєю Кім Чен Ину.

Як відомо, ракети «Іскандер» можуть нести невеликі боєголовки, але невідомо, чи володіють північнокорейські Збройні сили ядерною зброєю.

Нагадаємо, у розвідувальному управлінні Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки заявили, що Росія проводить ядерні випробування й таким чином порушує Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань, який був схвалений Москвою в 2000 році. У Пентагоні впевнені, що РФ має можливість проводити низькорівневі ядерні випробування, які виходять за межі нульового результату, встановленого договором.