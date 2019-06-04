Российская система «Искандер». Фото: Политикус

https://racurs.ua/n122748-kndr-mogla-ispytyvat-na-sobstvennyh-poligonah-rossiyskie-rakety-iskander-smi.html

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Россия, возможно, причастна к северокорейским тестам ядерного оружия.

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В начале мая на военных полигонах Корейской Народно-Демократической Республики могли быть запущены разработанные в РФ ракеты «Искандер». Эти ракеты ближнего радиуса действия используют систему ГЛОНАСС и могут поражать цели с отклонением не более чем два метра. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источник в силовых структурах Японии.

Отмечается, что в последнее время точность северокорейских ракет сильно увеличилась и это могло произойти с помощью Москвы. Кроме того, армия КНДР могла испытывать и ракетное оружие из Китая или же ракеты, скопированные с китайского вооружения, которые наводятся на цель с китайской системой геолокации Beidou. По информации издания, КНР и РФ могли ослабить санкции против Северной Кореи и снабжать оружием Ким Чен Ына.

Как известно, ракеты «Искандер» могут нести небольшие боеголовки, но неизвестно, обладают ли северокорейские Вооруженные силы ядерным оружием.

Напомним, в разведывательном управлении Министерства обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что Россия проводит ядерные испытания и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был одобрен Москвой в 2000 году. В Пентагоне уверены, что РФ имеет возможность проводить низкоуровневые ядерные испытания, которые выходят за пределы нулевого результата, установленного договором.