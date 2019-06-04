Новости
  1. Новости
  2. Новости мира
  3. Новость
Ракурс
Российская система «Искандер». Фото: Политикус

КНДР могла испытывать на собственных полигонах российские ракеты «Искандер» — СМИ

4 июн 2019, 14:05
999

Россия, возможно, причастна к северокорейским тестам ядерного оружия.

Loading...

В начале мая на военных полигонах Корейской Народно-Демократической Республики могли быть запущены разработанные в РФ ракеты «Искандер». Эти ракеты ближнего радиуса действия используют систему ГЛОНАСС и могут поражать цели с отклонением не более чем два метра. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review со ссылкой на источник в силовых структурах Японии.

Отмечается, что в последнее время точность северокорейских ракет сильно увеличилась и это могло произойти с помощью Москвы. Кроме того, армия КНДР могла испытывать и ракетное оружие из Китая или же ракеты, скопированные с китайского вооружения, которые наводятся на цель с китайской системой геолокации Beidou. По информации издания, КНР и РФ могли ослабить санкции против Северной Кореи и снабжать оружием Ким Чен Ына.

Как известно, ракеты «Искандер» могут нести небольшие боеголовки, но неизвестно, обладают ли северокорейские Вооруженные силы ядерным оружием.

Напомним, в разведывательном управлении Министерства обороны Соединенных Штатов Америки заявили, что Россия проводит ядерные испытания и таким образом нарушает Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, который был одобрен Москвой в 2000 году. В Пентагоне уверены, что РФ имеет возможность проводить низкоуровневые ядерные испытания, которые выходят за пределы нулевого результата, установленного договором.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Рябошапка объяснил, когда новая власть начнет сажать

Чиновник АП заявил, когда новая власть будет выполнять предвыборный лозунг команды Зеленского «Весна придет — будем сажать». Руслан Рябошапка сообщил, что президент донес этот мессидж руководителям САП и НАБУ

Новости Украины
15:59

Петиция об отставке Авакова за два дня набрала треть голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским

Петиция об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за два дня набрала треть голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским

Новости Украины
13:44
Новости партнеров
Загрузка...