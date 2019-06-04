Петиция об отставке Авакова за два дня набрала треть голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским, фото — NewsOne

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Петиция об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за два дня набрала треть голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским.

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Обращение на сайте главе государства обнародовали 2 июня. Петицию зарегистрировал Роман Василенко. Петиция называется так: «О немедленном отстранении от исполнения служебных обязанностей с последующим увольнением министра внутренних дел А.Б. Авакова».

По состоянию на 13.00 4 июня обращение поддержали 7 тыс. 700 человек. Для того, чтобы президент Украины рассмотрел петицию, необходимы голоса 25 тыс. человек.

Напомним, что после инаугурации Зеленского на сайте президента размещено несколько резонансных петиций. Граждане требовали от главы государства уйти в отставку, пересмотреть решение о назначении Андрея Богдана на пост руководителя Администрации президента и даже отправить Виктора Медведчука на работу послом в КНДР.

Вечером 3 июня активисты устроили акцию протеста у здания МВД в Киеве, требуя справедливого расследования гибели 5-летнего ребенка в Переяславе-Хмельницком, а также отставки министра Авакова и главы Нацполиции Сергея Князева.