Петиція про відставку Авакова за два дні набрала третину голосів, необхідних для розгляду Зеленським, фото — NewsOne

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Петиція про відставку міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова за два дні набрала третину голосів, необхідних для її розгляду президентом Володимиром Зеленським.

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Звернення на сайті главі держави оприлюднили 2 червня. Петицію зареєстрував Роман Василенко. Петиція має назву «Про негайне відсторонення від виконання службових обов’язків з подальшим звільнення з посади Міністра внутрішніх справ А.Б. Авакова».

Станом на 13.00 4 червня звернення підтримали 7 тис. 700 осіб. Для того, щоб президент України розглянув петицію, необхідні голоси 25 тис. осіб.

Нагадаємо, що після інавгурації Зеленського на сайті президента розміщено декілька резонансних петицій. Громадяни вимагали в глави держави піти у відставку, переглянути рішення про призначення Андрія Богдана керівником Адміністрації президента і навіть відіслати Віктора Медведчука на роботу послом у КНДР.

Увечері 3 червня активісти влаштували акцію протесту біля будівлі МВС у Києві, вимагаючи справедливого розслідування загибелі 5-річної дитини у Переяславі-Хмельницькому, а також відставки міністра Авакова та очільника Нацполіції Сергія Князєва.