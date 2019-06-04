Штраф за відмову перевозити пільговиків Рада вирішила підняти в 20 разів, фото — Коло

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Ракурс

Верховна Рада 4 червня у першому читанні прийняла проект закону № 10004 «Про внесення змін до статті 133−1 Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо посилення відповідальності за безпідставну відмову у пільговому перевезенні окремих категорій громадян».

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Законопроект пропонує збільшити санкцію за безпідставну відмову від передбаченого законом пільгового перевезення громадян. Така норма стосується перевізників-суб'єктів підприємницької діяльності, повідомляється у тексті законопроекту.

Відмова тягне за собою накладення на водіїв штрафу у розмірі 150 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (2 тис. 550 грн станом на 1 січня 2019 року). Наразі штраф становить 136 грн.

Відповідні зміни пропонується внести до ст. 133 Кодексу України про адміністративні правопорушення. За таке рішення проголосував 231 народний депутат.

Необхідність прийняття законопроекту зумовлена частими порушенням водіями маршрутних автобусів законів щодо пільгового перевезення окремих категорій громадян. Особливого розголосу набували факти відмови учасникам бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни на Донбасі.

Щоб ухвалити законопроект у першому читанні, керівництву Ради довелося довгий час скликати нардепів на робочі місця. Питання декілька разів ставилося на голосування.