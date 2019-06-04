Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Штраф за отказ перевозить льготников Рада решила поднять в 20 раз, фото — Коло

Штраф за отказ перевозить льготников Рада решила поднять в 20 раз

4 июн 2019, 13:26
999

Верховная Рада 4 июня в первом чтении приняла проект закона № 10004 «О внесении изменений в статью 133−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан».

Loading...

Законопроект предлагает увеличить санкции за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан. Такая норма касается перевозчиков-субъектов предпринимательской деятельности, сообщается в тексте законопроекта.

Отказ влечет наложение на водителей штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2 тыс. 550 грн по состоянию на 1 января 2019 года). Сейчас штраф составляет 136 грн.

Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 133 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое решение проголосовал 231 народный депутат.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена ​​частыми нарушением водителями маршрутных автобусов законов относительно льготной перевозки отдельных категорий граждан. Особой огласки приобретали факты отказа участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны на Донбассе.

Чтобы принять законопроект в первом чтении, руководству Рады пришлось долгое время созывать нардепов на рабочие места. Вопрос несколько раз ставился на голосование.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter







Загрузка...

Новости

Главные новости

Рябошапка объяснил, когда новая власть начнет сажать

Чиновник АП заявил, когда новая власть будет выполнять предвыборный лозунг команды Зеленского «Весна придет — будем сажать». Руслан Рябошапка сообщил, что президент донес этот мессидж руководителям САП и НАБУ

Новости Украины
15:59

Петиция об отставке Авакова за два дня набрала треть голосов, необходимых для рассмотрения Зеленским

Петиция об отставке министра внутренних дел Украины Арсена Авакова за два дня набрала треть голосов, необходимых для ее рассмотрения президентом Владимиром Зеленским

Новости Украины
13:44
Новости партнеров
Загрузка...