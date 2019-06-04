Штраф за отказ перевозить льготников Рада решила поднять в 20 раз, фото — Коло

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Ракурс

Верховная Рада 4 июня в первом чтении приняла проект закона № 10004 «О внесении изменений в статью 133−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан».

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Законопроект предлагает увеличить санкции за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан. Такая норма касается перевозчиков-субъектов предпринимательской деятельности, сообщается в тексте законопроекта.

Отказ влечет наложение на водителей штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2 тыс. 550 грн по состоянию на 1 января 2019 года). Сейчас штраф составляет 136 грн.

Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 133 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое решение проголосовал 231 народный депутат.

Необходимость принятия законопроекта обусловлена ​​частыми нарушением водителями маршрутных автобусов законов относительно льготной перевозки отдельных категорий граждан. Особой огласки приобретали факты отказа участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны на Донбассе.

Чтобы принять законопроект в первом чтении, руководству Рады пришлось долгое время созывать нардепов на рабочие места. Вопрос несколько раз ставился на голосование.