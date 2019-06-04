Штраф за отказ перевозить льготников Рада решила поднять в 20 разhttps://racurs.ua/n122745-shtraf-za-otkaz-perevozit-lgotnikov-rada-podnyala-v-20-raz.htmlРакурс
Верховная Рада 4 июня в первом чтении приняла проект закона № 10004 «О внесении изменений в статью 133−1 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за безосновательный отказ в льготной перевозке отдельных категорий граждан».
Законопроект предлагает увеличить санкции за безосновательный отказ от предусмотренной законом льготной перевозки граждан. Такая норма касается перевозчиков-субъектов предпринимательской деятельности, сообщается в тексте законопроекта.
Отказ влечет наложение на водителей штрафа в размере 150 необлагаемых минимумов доходов граждан (2 тыс. 550 грн по состоянию на 1 января 2019 года). Сейчас штраф составляет 136 грн.
Соответствующие изменения предлагается внести в ст. 133 Кодекса Украины об административных правонарушениях. За такое решение проголосовал 231 народный депутат.
Необходимость принятия законопроекта обусловлена частыми нарушением водителями маршрутных автобусов законов относительно льготной перевозки отдельных категорий граждан. Особой огласки приобретали факты отказа участникам боевых действий и лицам с инвалидностью вследствие войны на Донбассе.
Чтобы принять законопроект в первом чтении, руководству Рады пришлось долгое время созывать нардепов на рабочие места. Вопрос несколько раз ставился на голосование.