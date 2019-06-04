Баканову, который нигде не служил, дали звание лейтенанта для назначения руководителем СБУ —- СМИ

И.о. председателя СБУ Баканов получил воинское звание лейтенанта, фото — BBC.com

https://racurs.ua/n122750-smi-soobschili-o-voinskom-zvanii-i-o-predsedatelya-sbu-bakanova.html

Ракурс

Иван Баканов, первый заместитель председателя СБУ, который выполняет обязанности главы спецслужбы, недавно получил воинское звание лейтенанта, хотя не служил в ВСУ и не был военнообязанным.

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Это воинское звание Баканов получил всего несколько дней назад, сообщают УНН со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, звание Баканову дали для того, чтобы сделать возможным его назначение на высокий пост в СБУ. При этом он никогда не служил в Вооруженных силах Украины и не состоял на воинском учете.

Баканова назначил на должность руководителя СБУ президент Владимир Зеленский. Это был один из первых его указов, выданный 22 мая.

Баканов является другом детства Зеленского. Он родился в Кривом Роге, с 25 января 2013 года руководил студией «Квартал 95». В 2017 году Баканова указывали главой партии «Слуга народа», а затем — руководителем штаба кандидата Зеленского.