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Ракурс
Володимир Зеленський, фото: Адміністрація президента

Зеленський прилетів до Брюсселя і відреагував на ситуацію з убитим поліцейськими хлопчиком

4 чер 2019, 16:13
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Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя в межах своєї першої офіційної закордонної подорожі.

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Про це політик повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Він відреагував на резонансний випадок із нещодавнім вбивством п’ятирічного Кирила Тлялова у Переяславі-Хмельницькому (Київська область).

З голови не йде 5-річний Кирило. І ще сотні дітей, які загинули від куль дорослих на сході України, — наголосив глава держави.

Так, Зеленський навів дані моніторингової місії ООН на 1 червня 2019 року, згідно з якими на Донбасі загинули 147 дітей, ще 363 дитини поранено. Крім того, майже 23 тис. дітей отримали статус жертв війни, а близько 200 тис. є внутрішньо переміщеними особами.

Сьогодні, в Міжнародний день безневинних дітей, я користуюся нагодою, щоб іще раз нагадати нашим європейським друзям ці жахливі цифри й закликати Росію припинити війну, — наголосив Зеленський.

За його словами, під час його сьогоднішніх зустрічей буде підніматися питання тиску на Росію з метою примушення країни-агресора до миру.

«Вірю, що разом ми знайдемо рішення. Нехай не сьогодні, але обов’язково знайдемо», — переконаний Зеленський.

Нагадаємо, адвокат родини загиблого хлопчика Олександр Щербина заявив, що до вбивства може бути причетна дитина одного з фігурантів цієї справи. На думку адвоката, смертельний постріл могла здійснити дитина, котрій батько дав зброю для стрільби.

Джерело: Ракурс


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