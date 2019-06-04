Рябошапка объяснил, когда новая власть начнет сажать, фото — Ракурс

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Мессидж о необходимости жесткого наказания причастных к коррупции президент Владимир Зеленский сообщил руководителям Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому и Национального антикоррупционного бюро Артему Сытнику.

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Об этом на брифинге в Киеве 4 июня сообщил заместитель главы Администрации президента Украины Руслан Рябошапка.

Президент встретился с руководителями САП и НАБУ. Мы говорили о том, что люди ожидают справедливости и наказания тех, кто причастен к коррупции, тех, о ком много говорили, — сообщил Рябошапка.

Он уточнил, на каких направлениях президент ожидает активизации всех антикоррупционных органов. Речь идет о скандалах с «Укроборонпромом» и «Центрэнерго».

Рябошапка заявил, что предвыборный лозунг команды Зеленского «Весна придет — будем сажать» «немного трансформирован», но его президент донес руководителям двух антикоррупционных ведомств.

Мне кажется, что вскоре мы должны увидеть результаты этой встречи и реализацию лозунгов, — сообщил заместитель главы АП.

Кроме того, Рябошапка сообщил, что на следующей неделе в АП сообщат о перезапуске работы НАПК, а также изменениях в законе о предотвращении коррупции.

Напомним, что чиновник АП, курирующий правовые вопросы, сегодня комментировал внесение Владимиром Зеленским в Раду нового проекта закона о наказании за незаконное обогащение. Новация вводит новый механизм конфискации незаконных активов должностных лиц — по решению суда в гражданском порядке без обвинительного приговора, а также возвращает наказание для чиновников за незаконное обогащение — статью Уголовного кодекса, которую в феврале 2019 года Конституционный суд Украины признал неконституционной.

Рябошапка объяснил, что согласно законопроекту № 10358 уголовная ответственность за незаконное обогащение будет наступать, если размер убытков государства будет достигать 11,5 млн грн (380 тыс. евро). Это позволит не отвлекать антикоррупционные органы на мелкие дела. Санкция за незаконное обогащение в особо крупных размерах предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет, а в особых случаях — до 12 лет.