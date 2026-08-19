Народный депутат заявил о задержании Ирины Мудрой. Фото:

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Детективи Антикорупційного бюро вручили підозру колишньому заступнику керівника Офісу президента Ірині Мудрій.

Екс-посадовця не затримували. Правоохоронці проводили два обшуки на двох об'єктах, які тривали майже цілий день. Наразі Мудра з адвокатами вивчає матеріали. Про це повідомили «РБК-Україна» та «Бабель» із посиланням на адвоката Артема Крикун-Труш.

Раніше народний депутат Олексій Гончаренко повідомив у Telegram, що правоохоронці затримали колишню заступницю керівника Офісу президента України. Парламентар наголосив, що найближчу ніч Мудра проведе в СІЗО.

Ірину Мудру затримано. Наразі вона знаходиться на слідчих діях у НАБУ. Сьогоднішню ніч проведе в ізоляторі тимчасового тримання, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 серпня Антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили про викриття схеми легалізації 150 млн грн. Слідчі вважають, що ці гроші, ймовірно призначалися для застави за Германа Галущенка, фігуранта справи «Мідас». Кошти, за даними слідства, проводили через «Сенс Банк» в обхід фінансового моніторингу. На початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над банком і використовували його у власних інтересах.

НАБУ та САП сьогодні офіційно заявили про проведення спецоперації «Форест Гамп» з викриття злочинної організації, яку очолювали чинний і колишній народні депутати України. До складу групи також входили високопосадовці Офісу президента.

Пізніше президент Володимир Зеленський своїм указом звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента.

Джерела: «РБК-Україна», «Бабель»