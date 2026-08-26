Антикоррупционные органы расширили круг подозреваемых в коррупционной схеме в Луцке, фото: НАБУ

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НАБУ і САП розширили коло підозрюваних у корупційній схемі за участю посадовців обласної і міської рад у Волинській області.

Про це сьогодні, 26 серпня, повідомила прес-служба Національного антикорупційного бюро України.

Йдеться про депутата Волинської обласної ради (голову однієї з фракцій) та першого заступника голови Волинської обласної ради. Їх підозрюють в одержанні неправомірної вигоди за сприяння в будівництві у м. Луцьку багатоквартирного житлового будинку, — розповіли у НАБУ.

Зазначається, що:

голова однієї з фракцій у змові з головою іншої депутатської фракції Волинської облради прийняли пропозицію від користувача земельної ділянки (колишнього нардепа) надання 140 тис. дол. США. З них 110 тис. дол. США передбачалися їм та іншим депутатам облради, а 30 тис. дол. США — двом керівникам депутатських фракцій Луцької міськради;

натомість вони мали ухвалити рішення, які б створили законні підстави для будівництва багатоквартирного житлового будинку в Луцьку;

до своєї злочинної діяльності вони залучили також першого заступника голови облради.

Задокументовано надання та отримання 110 тис. дол. США та 15 тис. дол. США, а також розподіл коштів між підозрюваними, — розповіли у НАБУ.

Дії осіб кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою).

Загалом у справі повідомлено про підозру шістьом особам. Слідство триває.

За інформацією видання «Сила правди», йдеться про так звану справу «Снігової королеви», котра стосується ділянки, на якій раніше у Луцьку розташовувалася однойменна льодова арена, котру згодом перенесли на іншу локацію, а на самій ділянці запланували звести багатоповерхівку.

Посаду першого заступника обіймає Юрій Поліщук, що ж до голови фракції, то, ймовірно, йдеться про керівника фракції «За майбутнє" Ігоря Леха, ім’я якого фігурувало в повідомленні про пов’язані з будівництвом обшуки НАБУ наприкінці минулого року, — зазначає видання.

Нагадаємо, у грудні 2025 року НАБУ повідомляло про обшуки у приміщенні Луцької міської ради та у Волинській обласній раді.

Джерело: НАБУ, «Сила правди»