Рябошапка пояснив, коли нова влада розпочне саджати, фото — Ракурс

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Ракурс

Месидж про необхідність справедливості і покарання причетних до корупції президент Володимир Зеленський повідомив очільникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому та Національного антикорупційного бюро Артему Ситнику.

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Про це на брифінгу у Києві 4 червня повідомив заступник глави Адміністрації президента України Руслан Рябошапка.

Президент мав зустріч із керівниками САП і НАБУ. Ми говорили про те, що люди очікують справедливості і покарання тих, хто причетний до корупції, про кого багато говорили, — повідомив Рябошапка.

Він уточнив, на яких напрямках президент очікує активізації від усіх антикорупційних органів. Йдеться про скандал із «Укроборонпромом» та «Центренерго».

Рябошапка заявив, що передвиборче гасло команди Зеленського «Весна прийде — саджати будемо» «трохи трансформовано», але його президент доніс керівникам двох антикорупційних відомств.

Мені здається, що незабаром ми маємо побачити результати цієї зустрічі і реалізацію гасла, — повідомив заступник очільника АП.

Крім того, Рябошапка повідомив, що вже наступного тижня в АП повідомлять про перезапуск роботи НАЗК і зміни до закону про запобігання корупції.

Нагадаємо, що чиновник АП, який курує правові питання, сьогодні коментував внесення Володимиром Зеленським до Ради нового проекту закону про покарання за незаконне збагачення. Новація запроваджує новий механізм конфіскації незаконних активів посадовців — за рішенням суду у цивільному порядку без обвинувального вироку, а також повертає покарання для чиновників за незаконне збагачення — статтю Кримінального кодексу, яку в лютому 2019 року Конституційний суд України визнав неконституційною.

Рябошапка пояснив, що відповідно до законопроекту № 10358 кримінальна відповідальність за незаконне збагачення наставатиме, якщо розмір збитків держави сягатиме 11,5 млн грн (380 тис. євро). Це дозволить не відволікати антикорупційні органи дрібними справами. Санкція за незаконне збагачення в особливо великих розмірах передбачає позбавлення волі на термін від 5 до 8 років, а в особливих випадках — до 12 років.