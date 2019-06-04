У Київській області горіла птахофабрика, проводяться заміри повітря на Окружній дорозі. Фото: ДСНС

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Пожежа на птахофабриці під Васильковом спалахнула сьогодні близько об 11.37. На місце події, яке розташоване за 30 км від Києва, прибули пожежні бригади з Боярки, Чабанів, Калинівки, Глевахи, Фастова, Вишневого, Бишева та Гребінки.

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Вогонь охопив 15 тис. кв. м території підприємства. Інформації про жертви пожежі не надходило, повідомляє регіональний прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Ліквідувати пожежу вдалося лише о 14.25. Зараз встановлюються причини займання та розмір збитків.

Між тим мобільна лабораторія аварійно-рятувальної служби відстежує рівень забруднення повітря після пожежі. Фахівці проводять заміри у районі Окружної дороги на наявність у повітрі продуктів горіння.

В мережі опубліковано відео, на якому видно пожежу на птахофабриці під Васильковом: стовпи густого диму підіймаються над декількома будівлями на території підприємства.

Нагадаємо, днями у Полтавській області горіло сміття на полігоні твердих побутових відходів. Пожежникам для гасіння вогню довелося залучати залізничний локомотив, який підвозив воду.