Ракурсhttps://racurs.ua/
Новини Полтавщини: горить Кременчуцьке сміттєзвалище. Фото: ДСНС
Пожежа на сміттєзвалищі спалахнула в Полтавській області (ФОТО, ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n122617-pojeja-na-smittiezvalyschi-spalahnula-v-poltavskiy-oblasti-foto-video.htmlРакурс
Пожежа на сміттєзвалищі у Полтавській області почалася напередодні, 30 травня. Сьогодні пожежникам вдалося локалізувати вогонь на території полігону побутових відходів у Кременчуцькому районі.
Loading...
Займання виникло поблизу населеного пункту Білецьківка. Горить територія площею приблизно 1 га. Загальна площа сміттєзвалища становить 5 га. Про це сьогодні повідомила регіональна прес-служба ДСНС.
Роботу рятувальників ускладнює те, що найближче джерело води розташоване за 6 км від місця пожежі. Для підвезення води залучили залізничний потяг.
Наразі ліквідація пожежі триває. Інформації про можливих потерпілих та причини виникнення займання немає.
Раніше повідомлялося, що масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Львівській області гасили три доби поспіль.
Загрузка...