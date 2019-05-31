Новини Полтавщини: горить Кременчуцьке сміттєзвалище. Фото: ДСНС

https://racurs.ua/ua/n122617-pojeja-na-smittiezvalyschi-spalahnula-v-poltavskiy-oblasti-foto-video.html

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Пожежа на сміттєзвалищі у Полтавській області почалася напередодні, 30 травня. Сьогодні пожежникам вдалося локалізувати вогонь на території полігону побутових відходів у Кременчуцькому районі.

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Займання виникло поблизу населеного пункту Білецьківка. Горить територія площею приблизно 1 га. Загальна площа сміттєзвалища становить 5 га. Про це сьогодні повідомила регіональна прес-служба ДСНС.

Роботу рятувальників ускладнює те, що найближче джерело води розташоване за 6 км від місця пожежі. Для підвезення води залучили залізничний потяг.

Наразі ліквідація пожежі триває. Інформації про можливих потерпілих та причини виникнення займання немає.

Раніше повідомлялося, що масштабну пожежу на сміттєзвалищі у Львівській області гасили три доби поспіль.