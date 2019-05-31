Новости Полтавщины: горит Кременчугская свалка. Фото: ГСЧС

https://racurs.ua/n122617-pojar-na-svalke-vspyhnul-v-poltavskoy-oblasti-foto.html

Ракурс

Пожар на свалке в Полтавской области начался накануне, 30 мая. Сегодня пожарным удалось локализовать огонь на территории полигона бытовых отходов в Кременчугском районе.

Loading...

Возгорание возникло близ населенного пункта Белецковка. Горит территория площадью примерно 1 га. Общая площадь свалки составляет 5 га. Об этом сегодня сообщила региональная пресс-служба ГСЧС.

Работу спасателей осложняет то, что ближайший источник воды расположен в 6 км от места пожара. Для подвоза воды привлекли железнодорожный состав.

Сейчас ликвидация пожара продолжается. Информации о возможных пострадавших и причинах возникновения возгорания нет.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар на свалке во Львовской области тушили трое суток.