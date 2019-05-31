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Новости Полтавщины: горит Кременчугская свалка. Фото: ГСЧС

Пожар на свалке вспыхнул в Полтавской области (ФОТО)

31 мая 2019, 15:45
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Пожар на свалке в Полтавской области начался накануне, 30 мая. Сегодня пожарным удалось локализовать огонь на территории полигона бытовых отходов в Кременчугском районе.

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Возгорание возникло близ населенного пункта Белецковка. Горит территория площадью примерно 1 га. Общая площадь свалки составляет 5 га. Об этом сегодня сообщила региональная пресс-служба ГСЧС.

Пожар на свалке вспыхнул в Полтавской области. Фото: ГСЧС

Пожар на свалке вспыхнул в Полтавской области. Фото: ГСЧС

Работу спасателей осложняет то, что ближайший источник воды расположен в 6 км от места пожара. Для подвоза воды привлекли железнодорожный состав.

Сейчас ликвидация пожара продолжается. Информации о возможных пострадавших и причинах возникновения возгорания нет.

Ранее сообщалось, что масштабный пожар на свалке во Львовской области тушили трое суток.

Источник: Ракурс


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