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Хворобі Альцгеймера може запобігти регулярне чищення зубів — вчені. Фото: cont.ws

Хворобі Альцгеймера може запобігти регулярне чищення зубів — вчені

4 чер 2019, 15:41
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Хворобі Альцгеймера може запобігти регулярне та ретельне чищення зубів. Воно позбавляє ротову порожнину від бактерій, які викликають гінгівіт (запалення ясен). Ці мікроорганізми здатні проникати з рота до мозку, в якому шкідливі ферменти, що виділяються ними, руйнують нервові клітини.

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Вчені досліджували тканини мозку 53 осіб із хворобою Альцгеймера і встановили, що в 96% випадків у зразках були присутні ферменти, які викликають гінгівіт. Самі по собі вони не спричиняють хворобу, але можуть підвищити ризик її розвитку і сприяють швидкому прогресуванню, йдеться в дослідженні, опублікованому в журналі Science Advances.

Аби мінімізувати ризик розвитку хвороби Альцгеймера, необхідно ретельно чистити зуби і користуватися зубною ниткою. Ці рекомендації особливо стосуються тих, у кого вже діагностовано захворювання Альцгеймера і гінгівіт. Таким людям необхідно якомога швидше звернутися до стоматолога і підібрати відповідне лікування.

Фахівці вже розробили препарат, який блокує дію ферментів на мозок, знижуючи ризик захворювання Альцгеймером і сповільнюючи швидкість його прогресування. Але ліки ще мають протестувати перед тим, як вони будуть доступні для суспільства.

Нагадаємо, у політв’язня Павла Гриба виявили симптоми страшної хвороби. У бранця Кремля проявляються симптоми хвороби Альцгеймера, заявив його батько Ігор Гриб.


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