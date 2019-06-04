Ігоря Кононенка впіймали на кнопкодавстві. Фото: LIGA.net

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На кнопкодавстві у Верховній Раді вперше погорів перший заступник голови фракції «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко.

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Політик порушив Конституцію 25 квітня й кнопкодавив під час голосування про повернення до розгляду урядового законопроекту про режим спільного транзиту № 9532. Журналісти зафіксували, що парламентар встиг проголосувати за себе та свого колегу Олександра Грановського. Сам нардеп потім відмовився коментувати свої дії. Про це 4 червня повідомляє рух «Чесно».

Як відомо, Ігор Кононенко не лише соратник екс-президента Петра Порошенка, але й фігурант низки журналістських розслідувань про корупцію в Україні. На позачергових парламентських виборах планує балотуватися як самовисуванець від округу № 94 у Київській області.

А під час сьогоднішнього засідання народний депутат від фракції «Батьківщина» Вадим Івченко кнопкодавив за зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення. Журналісти зафіксували, як він спершу натискає кнопку на своєму місці, а потім голосує на місці свого колеги Сергія Євтушка, який сьогодні був відсутній у Раді.

Як відомо, неособисте голосування у Верховній Раді — це злочин та порушення Конституції України, яке визнане Євросудом з прав людини, але за яке не введено жодної відповідальності.

Нагадаємо, рух «Чесно» встановив, що у Верховній Раді кнопкодавить кожен четвертий народний депутат.