Игоря Кононенко поймали на кнопкодавстве. Фото: LIGA.net

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На кнопкодавстве в Верховной Раде впервые погорел первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

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Политик нарушил Конституцию 25 апреля и кнопкодавил во время голосования о возвращении к рассмотрению правительственного законопроекта о режиме общего транзита № 9532. Журналисты зафиксировали, что парламентарий успел проголосовать за себя и своего коллегу Александра Грановского. Сам нардеп потом отказался комментировать свои действия. Об этом 4 июня сообщает движение «Честно».

Как известно, Игорь Кононенко не только соратник экс-президента Петра Порошенко, но и фигурант ряда журналистских расследований о коррупции в Украине. На внеочередных парламентских выборах планирует баллотироваться как самовыдвиженец от округа № 94 в Киевской области.

А во время сегодняшнего заседания народный депутат от фракции «Батькивщина» Вадим Ивченко кнопкодавил за изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Журналисты зафиксировали, как он сначала нажимает кнопку на своем месте, а потом голосует на месте своего коллеги Сергея Евтушка, который сегодня отсутствовал в Раде.

Как известно, неличное голосования в Верховной Раде — это преступление и нарушение Конституции Украины, которое признано Евросудом по правам человека, но за которое не введено никакой ответственности.

Напомним, движение «Честно» установило, что в Верховной Раде кнопкодавит каждый четвертый народный депутат.