Более 100 нардепов VIII созыва замечены в кнопкодавстве, фото — Цензор

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Для того, чтобы принять закон, народные депутаты прибегают к пренебрежению Конституцией почти на каждом пленарном заседании и нарушают процедуру личного голосования. Согласно результатов мониторинга, более 100 нардепов VIII созыва замечены в кнопкодавстве.

О рекордсменах кнопкодавства в Верховной Раде и о законах, принятию которых больше всего помогло такое нарушение Конституции и регламента парламента, сообщило 6 февраля движение «Честно».

Наибольшее количество нарушений процедуры личного голосования обнаружили у представителей коалиции — БПП (584 случая) и «Народного фронта» (387), а также депутатов от партии «Видродження» (353).

Среди депутатов-кнопкодавов в топ-5 нарушителей Конституции попали Антон Яценко из группы «Видродження» (125 случаев), Андрей Шинькович (108) и Александр Бакуменко (65) из БПП, мажоритарщик Андрей Иванчук (72) из ​​"Народного фронта «.

Депутаты-кнопкодавы (в частности, и Антон Яценко) объясняют, что вынуждены нарушать закон, поскольку без этого парламент не сможет работать — на работу в Раду не приходит большое количество нардепов.

В «Честно» утверждают, что тенденция кнопкодавства в Верховной Раде VIII созыва с каждой сессией только усиливалась. Если в 2015 году фиксировали единичные случаи нарушений, то в 2018 году самые дерзкие кнопкодавы нарушали закон не таясь.

Максим Хаврат, юрист Центра демократии и верховенства права, рассказал, что кнопкодавство — это нарушение Конституции Украины, регламента Верховной Рады и закона «О статусе народного депутата Украины». Нормы этих документов предусматривают, что голосование на заседаниях осуществляется народным депутатом Украины лично.

В «Честно» подсчитали, что с помощью неперсонального голосования в Раде приняли очень важные законы — о назначении Владимира Гроймана, образовании Антикоррупционного суда, принятии госбюджетов, реинтеграции Донбасса, приватизации госимущества.

Напомним, что голосование за государственный бюджет Украины, которое состоялось в ноябре 2018 года, увеличило количество случаев неличного голосования в Верховной Раде. В «Честно» сообщили о как минимум 353 случаях кнопкодавства 77 депутатов во время голосований Рады.