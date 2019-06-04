Болезнь Альцгеймера может предотвратить регулярная чистка зубов — ученые. Фото: cont.ws

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Ракурс

Болезнь Альцгеймера может предотвратить регулярная и тщательная чистка зубов. Она избавляет ротовую полость от бактерий, которые вызывают гингивит (воспаление десен). Эти микроорганизмы способны проникать изо рта в мозг, в котором выделяемые ими вредные ферменты разрушают нервные клетки.

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Ученые исследовали ткани мозга 53 человек с болезнью Альцгеймера и установили, что в 96% случаев в образцах присутствовали ферменты, которые вызывают гингивит. Сами по себе они не вызывают болезнь, но могут повысить риск ее развития и способствуют быстрому прогрессированию, говорится в исследовании, опубликованном в журнале Science Advances.

Чтобы минимизировать риск развития болезни Альцгеймера, необходимо тщательно чистить зубы и пользоваться зубной нитью. Эти рекомендации особенно касаются тех, у кого уже диагностированы заболевание Альцгеймера и гингивит. Таким людям необходимо как можно скорее обратиться к стоматологу и подобрать подходящее лечение.

Специалисты уже разработали препарат, который блокирует воздействие ферментов на мозг, снижая риск заболевания Альцгеймером и замедляя скорость его прогрессирования. Но лекарство еще предстоит протестировать перед тем, как оно будут доступно для общества.

Напомним, у политзаключенного Павла Гриба обнаружили симптомы страшной болезни. У узника, который находится в тюрьме в России, проявляются симптомы болезни Альцгеймера, заявил его отец Игорь Гриб.