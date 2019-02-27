Стоматология в Украине. Фото из открытых источников

https://racurs.ua/2277-o-zolotyh-koronkah-ot-gosudarstva-ili-kak-otsrochit-protezirovanie-zubov.html

Racurs.ua

Состояние зубов — зеркало здоровья всего организма. Это выражение имеет под собой научное обоснование: доказано, что сердечно-сосудистые, онкологические заболевания, сахарный диабет, хронические заболевания легких имеют общие факторы риска с болезнями полости рта.

К сожалению, для многих в Украине стоматологическая помощь становится все менее доступной. Есть данные, что распространенность кариеса среди детей в нашей стране в несколько раз выше, чем в европейских. В сельской местности ситуация стала еще плачевнее, когда из штатных расписаний участковых больниц и амбулаторий изъяли должности стоматологов. Люди попросту не могут добраться до врача, находящегося за тридевять земель — в районном центре.

Есть и другая сторона медали: только 5% посещений стоматологов проходят с профилактической целью. В большинстве случаев украинцы садятся в стоматологическое кресло лишь для лечения острых состояний, нередко дотягивая до осложнений.

О том, как отсрочить протезирование, о трендах в стоматологии и «золотых» коронках от государства «Ракурс» говорил со стоматологом-ортопедом Дмитрием Кендзерским.

Забота о зубах с раннего детства

— Ортопедия занимается восстановлением отсутствующих зубов и дефектами зубного ряда. Коронки, протезы, импланты — все это недешевое удовольствие. Давайте пойдем от обратного. Посоветуйте, как ухаживать за зубами, чтобы к стоматологу-ортопеду попасть как можно позже.

— Чтобы не доходить до этапа протезирования, следует начинать заботиться о ротовой полости с раннего детства. Как только у ребенка появился первый зуб, его нужно чистить (механическая чистка без зубной пасты). Для самых маленьких существуют специальные щетки — напальчники. Обратитесь к детскому стоматологу, который более детально расскажет о премудростях ухода за первыми зубами.

Герметизацию фиссур (как метод профилактики кариеса), по моему мнению, нужно делать всем — и в молочном, и в постоянном прикусе. Родители должны контролировать чистку зубов ребенком. Эту процедуру можно сделать более приятной, интересной — сейчас такое разнообразие детских щеток! Детям постарше можно предложить электрические зубные щетки — они отлично справляются со своей работой, есть модели с таймерами.

Главное — хорошая гигиена. Если есть предрасположенность к образованию зубного камня (зависит от множества факторов, например, состава слюны, ферментов), нужна регулярная профессиональная чистка. Найдите врача, которому доверитесь, и ходите к нему регулярно. Лечение кариеса современными фотополимерными материалами отсрочит более дорогие манипуляции на много лет.

Углеводы любят все микробы. Поэтому зубы следует чистить после каждого приема пищи. В обязательном порядке на ночь и обязательно нужно чистить язык.

Если человек не следит за зубами, вовремя не пломбирует, то каждый последующий этап лечения будет все дороже — эндодонтическое лечение (лечение корневых каналов зубов), удаление, протезирование, импланты... Нужно также следить за протезами, которые есть во рту, своевременно их менять. Критерий «ничего не болит и ничего не сломалось» здесь не подходит. Исправить маленькую проблему, которая еще не ощущается, намного проще и менее финансово затратно, чем запущенную.

Еда и другие факторы риска

— Все знают, что от сладкого портятся зубы. Какая еда особенно не полезна для зубов?

— Вредны все сладости, сладкие газированные напитки. Не стоит чрезмерно увлекаться цитрусовыми соками — они содержат кислоты. Мучное также нельзя назвать полезной едой. У людей, которые любят перекусывать булочками, в пришеечной части зубов образуется мягкий налет. Снимаю его и показываю пациентам, как под этими «булочками» на эмали появляются белесоватые пятна — эмаль размягчилась. Углеводы любят все микробы. Поэтому зубы следует чистить после каждого приема пищи. В обязательном порядке на ночь и обязательно нужно чистить язык.

— Что еще влияет на здоровье наших зубов и десен?

— Мягкий и твердый налет — депо микроорганизмов, приводящих к воспалению десен (пародонтиту). Есть еще дистрофические изменения пародонта, связанные с соматическими заболеваниями, например, атеросклерозом. При этом недуге атеросклеротические бляшки постепенно сужают просвет сосуда.

Кровоснабжение полости рта обеспечивается мелкими сосудами,и они страдают в первую очередь. Дистрофические изменения пародонта развиваются медленно, выраженных, заметных симптомов зачастую нет.

Обычно на что обращают внимание? На кровоточивость десен. Но в случае дистрофии это довольно редкое явление. Пародонтоз может проявляться оголением корней, повышением чувствительности на горячее и холодное. Если у человека пародонтоз, то в анамнезе очень часто можно найти сосудистые проблемы. Нельзя однозначно сказать, что это всегда так, но зависимость прослеживается.

Мода на отбеливание и ирригаторы

— Голливудская белоснежная улыбка не выходит из моды. Что скажете об отбеливании?

— Во все отбеливающие средства (кроме фотоотбеливания) входят кислоты, перекиси. В любом случае следует советоваться со специалистом. Лучше проводить профессиональное отбеливание в кабинете врача и под его наблюдением. Так больше шансов получить ожидаемый результат, не нанеся вреда зубам. При отбеливании очень важен процесс реминерализации — насыщение минералами, в противном случае это может привести к кариесу.

Если говорить о зубных пастах с отбеливающим эффектом, то я не очень верю в их эффективность. Увлекаться ими и пользоваться каждый день все же не стоит, чрезмерное количество кислот и отбеливателей токсично.

— Сегодня в тренде ирригаторы, в которых струя воды под давлением удаляет зубной налет и остатки пищи между зубами. Это must-have?

— Если после употребления шашлыка почистить зубы, а потом пройтись ирригатором, вы увидите, сколько этот прибор еще вымоет. Ирригатор был придуман для чистки труднодоступных мест, где зубная щетка бессильна. Показан, например, тем, кто носит брекет-системы. Если финансовые возможности позволяют, то я бы всем рекомендовал этот прибор.

Однако при генерализованном пародонтите применять его не стоит: бьющая струя воды вызовет боль в воспаленных участках и еще большую кровоточивость. Хочу отметить, что основной причиной кровоточивости десен является зубной камень, в этом случае нужна профессиональная чистка.

Протезы и плановый осмотр

— Как часто пациенты приходят к вам для профилактического осмотра?

— Немного, процентов 10. Зубные протезы также нужно осматривать раз в полгода. Простые пластинчатые (частично съемные) или полные съемные протезы раз в год положено менять, делается хотя бы перебазировка. Дело в том, что слизистая под протезом меняет свой рельеф, атрофируется.

К сожалению, мало кто прислушивается к врачам и приходит вовремя. Люди, адаптировавшиеся к своим первым протезам, боятся их менять — ведь им придется снова привыкать. Протезы — как новая модельная обувь, которая натирает, а старые протезы — словно любимые растоптанные тапочки. Привыкать нужно к любому виду протезов, особенно к съемным: искусственные зубы во рту занимают больший объем, чем собственные (так технологически сложилось).

Например, в бюгельных протезах (съемных) есть специальные фиксирующие замковые крепления, для эстетичности спрятанные в саму конструкцию. Механизмы фиксации требуют обслуживания, производители рекомендуют раз в год замену эластичных втулок. Меньше 10% из всех пациентов, которым я ставил подобные протезы, приходят ежегодно. В основном обращаются, когда они перестают фиксироваться, вся конструкция нарушается. Таким образом срок службы протезов уменьшается.

90% людей, недовольных имплантами, поставили их не по показаниям или с ошибками. Либо сам пациент настаивал, либо врач на этом решил заработать.

Импланты: соблазн заработать есть всегда

— Сегодня очень популярны импланты. Всем ли они показаны?

— Импланты действительно очень популярны. Если есть финансовая возможность, то это отличный выбор, ведь они не требуют столь долгого привыкания, как протезы.

Хочу заметить, что 90% людей, недовольных имплантами, поставили их не по показаниям или с ошибками. Либо сам пациент настаивал, либо врач на этом решил заработать. Грань «не навреди» очень тонкая, а соблазн заработать всегда есть.

В некоторых случаях требуются дополнительные манипуляции (например, при сильной атрофии), это повышает стоимость процедуры. Есть также абсолютные противопоказания к имплантации, например, онкологические заболевания, туберкулез... Вместе с тем съемные протезы никто не отменял. Если протезы правильно сделаны и пациент к ним привык, то это однозначно лучше, чем без них.

— От чего зависит продолжительность жизни имплантов?

— Нормальным сроком службы для импланта считается 15‒25 лет. Насколько знаю, у человека, которому первому установили импланты (в Швейцарии) они прослужили лет 40. Эти же системы винтовых имплантов получили наибольшее распространение. Это было научное исследование, поэтому в реальной жизни получить такой вдохновляющий результат пока вряд ли удастся.

Продолжительность жизни импланта во многом зависит от гигиены полости рта, наличия плохих привычек. Любая ортопедическая конструкция может сломаться. Когда человек приходит на прием, врач видит, следит ли пациент должным образом за ротовой полостью или нет.

«Золотые» коронки: больше вреда, чем пользы

— Правда ли, что в наших медицинских вузах студентов-стоматологов до сих пор учат ставить «золотые» коронки? Неужели в Украине до сих пор актуально то, что уже должно стать экспонатом в музее медицины?

— Это правда. В частных кабинетах «золотых» коронок нет, но в государственных клиниках их можно увидеть в прайсах. Все бюджетные работы проводятся с такими коронками. Это металлические коронки с напылением «под золото» из нитрида титана. Изготавливаются методом штамповки.

Вреда от таких коронок больше, чем пользы. Любая современная конструкция лучше, технологичнее. Коронки должны как можно более точно прилегать к обработанному зубу. Все современные конструкции помимо эстетичности направлены на то, чтобы пространство между обработанным зубом и коронкой было как можно меньше. Прослойка цемента должна быть максимально тонкой.

У коронок есть срок службы, и если его не соблюдать, то можно лишиться зуба. Коронку нужно менять хотя бы раз в пять лет.

С самими коронками (какими бы они ни были — металлокерамическими или безметалловыми) обычно ничего не происходит, вся проблема в цементе, на котором они фиксируются. Он разрушается, в щель попадает пища, развивается инфекция и зуб начинает портиться. Проконтролировать визуально этот процесс невозможно. Современные фиксирующие цементы для коронок лучше, чем те, что были прежде: они прочнее, крепче связываются с тканями зуба.

У коронок есть срок службы, и если его не соблюдать, то можно лишиться зуба. Коронку нужно менять хотя бы раз в пять лет. Многие думают, что коронки на всю жизнь. Приходят и говорят, что коронка стоит 20 лет, а под ней уже и зуба нет.

— Коронки «под золото» предусмотрены по бюджетной программе и для бойцов ООС?

— Для участников боевых действий. Это и ветераны Второй мировой, афганцы, воины-интернационалисты, в разные годы воевавшие за пределами Украины. Но если ветераны Анголы — люди постарше, то бойцы, воевавшие на востоке нашей страны, молодые.

— Как наши защитники воспринимают «золотые зубы» от государства?

— Ко мне на прием приходили два человека — 29 и 32 лет. Они отказались от этих работ. Первый (на тот момент уже демобилизовался) заплатил деньги за металлокерамику. Второй — кадровый военный, по его словам, до сих пор прыгает с танков и БТРов и зубы ломает часто. В этом случае удалось обойтись фотополимерной реставрацией.

Бесплатная стоматология без государственных закупок

— Осталась ли еще бесплатная стоматология?

— Лечение в поликлиниках по скорой помощи до сих пор бесплатное. Однако под эти программы за 20 лет моей работы в коммунальной стоматологии я не видел закупок от государства. После того как мэром стал Черновецкий, финансирование исчезло. На сегодняшний день нет никаких закупок — ни материалов, ни дезинфицирующих растворов или моющих средств... Все покупают сами врачи. Пациенты платят деньги, часть из которых направляется на необходимые закупки. Не все идет на зарплату врачам, как многие считают.

— Каким должен быть хороший врач-стоматолог?

— Вообще-то все врачи должны быть хорошими, такими их должны выпускать из вуза. Для начала нужно поменять критерии оценки работы врача — любого, не только стоматолога. Это должны быть качественные критерии оценки, а не количественные. У нас до сих пор все определяется количественно, стоматологические нормы остались с советских времен. Это подгоняет врача: тот, кто больше денег в кассу или карман положил, лучше того, кто сделал более сложную, трудоемкую или наукоемкую работу.