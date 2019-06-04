В Киевской области горела птицефабрика, проводятся замеры воздуха на Окружной дороге. Фото: ГСЧС

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Пожар на птицефабрике под Васильковом вспыхнул сегодня около 11.37. На место происшествия, расположенное в 30 км от Киева, прибыли пожарные бригады из Боярки, Чабанов, Калиновки, Глевахи, Фастова, Вишневого, Бышева и Гребенки.

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Огонь охватил 15 тыс. кв. м территории предприятия. Информации о жертвах пожара не поступало, сообщает региональный пресс-центра Госслужбы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Ликвидировать пожар удалось только в 14.25. Сейчас устанавливаются причины возгорания и размер убытков.

Между тем мобильная лаборатория аварийно-спасательной службы отслеживает уровень загрязнения воздуха после пожара. Специалисты проводят замеры в районе Окружной дороги на наличие в воздухе продуктов горения.

В сети опубликовано видео, на котором виден пожар на птицефабрике под Васильковом: столбы густого дыма поднимаются над несколькими постройками на территории предприятия.

Напомним, на днях в Полтавской области горел мусор на полигоне твердых бытовых отходов. Пожарным для тушения пожара пришлось привлекать железнодорожный локомотив, который подвозил воду.