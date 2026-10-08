За Ірину Мудру внесли повну суму застави. Фото:

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За Ірину Мудру внесли повну суму застави.

За колишнього заступника керівника Офісу президента України внесли заставу в розмірі 20 млн грн. Про це 8 жовтня повідомили «Українська правда» та «Схеми» із посиланням на власні джерела.

Також ЗМІ назвали, хто вніс заставу за Мудру. З вищевказаної суми 5,937 млн грн внесла сама фігурантка. Ще 4,4 млн грн вніс її цивільний чоловік Павло Поляруш, який є керівником управління роботи з проблемними активами Національного банку України.

Співачка Марія Скабалланович внесла 2,4 млн грн. А 990 тис. грн двома траншами внесла луцька компанія «Малтекс-М».

Зазначається, що під час розгляду апеляції щодо запобіжного заходу адвокати Мудрої просили зменшити заставу з 20 млн грн до 12,5 млн грн. Ця сума станом на 28 вересня була зібрана. З цих грошей 5 млн грн були власні кошти Мудрої. Однак тоді ВАКС відмовив у задоволенні клопотання.

Нагадаємо, 25 вересня Вищий антикорупційний суд України призначив Ірині Мудрій запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави у 20 млн грн. Її захист заявляв, що банки й платіжні сервіси відмовляються проводити платіж лише тому, що в призначенні стоїть слово «застава», а отримувач — рахунок ВАКС.

Антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура підозрюють Мудру в участі у злочинній організації. За версією слідства, вже екс-заступник голови ОП була причетна до діяльності злочинної організації, учасники якої планували, зокрема, рейдерське заволодіння двома підприємствами та будівлею у центрі Києва шляхом підроблення документів.

Антикорупційні органи також вважають, що фігуранти здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 млн грн готівки, отриманої злочинним шляхом.

Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступника керівника Офісу президента після того, як стало відомо про те, що вона фігурує в розслідуванні НАБУ.

Джерела: «Українська правда», «Схеми»