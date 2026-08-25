Суд обрав запобіжний захід екс-заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій

Ірина Мудра, фото: КНУ імені Тараса Шевченка

https://racurs.ua/ua/n215808-sud-obrav-zapobijnyy-zahid-eks-zastupnyci-kerivnyka-ofisu-prezydenta-iryni-mudriy.html

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Вищий антикорупційний суд сьогодні, 25 серпня, обрав запобіжний захід колишній заступниці керівника Офісу президента Ірині Мудрій — тримання під вартою на 60 днів з альтернативою застави у розмірі 20 млн грн.

Про це повідомляє видання «Суспільне».

У разі внесення застави вона має:

прибувати на кожну вимогу детективів;

не відлучатися з Києва та Київської області без дозволу;

утримуватися від спілкування зі свідками у справі;

не відвідувати приміщення, які належать або використовуються Bud Development;

здати паспорт та інші документи, що дають право на виїзд за кордон.

НАБУ і САП підозрюють Мудру в участі у злочинній організації. За версією слідства, Мудра була причетна до діяльності злочинної організації, учасники якої планували, зокрема, рейдерське заволодіння двома підприємствами та будівлею у центрі Києва шляхом підроблення документів.

Антикорупційні органи також вважають, що фігуранти здійснили низку фінансових операцій для легалізації 150 мільйонів грн готівки, отриманої злочинним шляхом.

Зазначається, що прокурор просив арешт або заставу 150 млн грн та заявив про ризик переховування. За його словами, є запис Мудрої та нардепа Микитася про її зв’язки з посадовцями й прикордонниками, а також розмова з дочкою про проживання за кордоном.

Захист просив не призначати їй запобіжний захід. За Мудру поручилися двоє людей, серед них головний рабин Києва Маркович.

Джерело: «Суспільне»