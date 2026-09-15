Єрмак більше не носитиме електронний браслет через «загрозу для здоров’я»

Андрій Єрмак (у центрі), фото: Офіс президента

https://racurs.ua/ua/n216242-iermak-bilshe-ne-nosytyme-elektronnyy-braslet-cherez-zagrozu-dlya-zdorov-ya.html

Ракурс

Вищий антикорупційний суд дозволив йому зняти електронний браслет з колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це сьогодні, 15 вересня, повідомили прес-служби ВАКС та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідно до пояснень незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров’я особи. Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов’язку, — зазначили у ВАКС.

Водночас дію решти запобіжних заходів для Єрмака продовжили ще на 60 днів. Він має:

прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;

повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

не відлучатись за межі раніше встановлених населених пунктів;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;

утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами (іншими підозрюваними у провадженні та свідками) з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру.

Нагадаємо, 11 травня Єрмаку оголосили підозру у справі про легалізацію 460 млн грн на будівництві елітних котеджів під Києвом. 14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 млн грн. Згодом заставу внесли, його звільнили з-під варти, проте із обов’язком носити електронний браслет.