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Вадим Столар, фото: Facebook/stolar.vadym
Фігурант «Фореста Гампа» Столар повернувся в Україну, щоб укласти угоду зі слідством — ЗМІhttps://racurs.ua/ua/n216185-figurant-foresta-gampa-stolar-povernuvsya-v-ukrayinu-schob-uklasty-ugodu-zi-slidstvom-zmi.htmlРакурс
Вадим Столар — народний депутат від колишньої ОПЗЖ і один із фігурантів справи «Форрест Гамп» («Феміда») — повернувся в Україну з наміром укласти угоду зі слідством.
Про це сьогодні, 11 вересня, повідомило видання ZN.UA з посиланням на власні джерела.
20 серпня суд заочно повідомив Столару про підозру відразу за кількома статтями:
- створення злочинної організації;
- протиправне заволодіння майном;
- підробка документів;
- несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем.
За інформацією ZN.UA, повернення Столара до України має прагматичне пояснення — тривала відсутність загрожувала йому втратою контролю за бізнес-активами. Зазначається, що він заздалегідь підготував 300 млн грн для можливого внесення застави.
Розрахунок — внести кошти невідкладно, відразу після закінчення суду, який необовʼязково завершиться в пʼятницю, щоб не опинитися в СІЗО й надалі особисто контролювати справи. Остаточні умови запобіжного заходу визначає ВАКС. Далі — розслідування, суд, час. А також можливість укласти угоду про визнання винуватості, — зазначає видання.
Видання «Українська правда» з посиланням на свої джерела в бізнесових та правоохоронних колах повідомляє, що ВАКС вже обрав запобіжний захід Столару — 300 млн гривень без взяття під варту.
Джерело: ZN.UA, «Українська правда»