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Ракурс
Андрей Ермак (в центре), фото: Офис президента

Ермак больше не будет носить электронный браслет из-за «угрозы для здоровья»

15 сен 2026, 16:43
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Вищий антикорупційний суд дозволив йому зняти електронний браслет з колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Про це сьогодні, 15 вересня, повідомили прес-служби ВАКС та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Відповідно до пояснень незалежного медичного спеціаліста, подальше носіння електронного засобу контролю може становити загрозу для життя та здоров’я особи. Ця обставина стала однією з підстав, з яких ВАКС відмовив у продовженні цього процесуального обов’язку, — зазначили у ВАКС.

Водночас дію решти запобіжних заходів для Єрмака продовжили ще на 60 днів. Він має:

  • прибувати за кожною вимогою до детектива, прокурора та суду;
  • повідомляти слідчого (детектива), прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;
  • не відлучатись за межі раніше встановлених населених пунктів;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, дипломатичні паспорти, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну;
  • утримуватися від спілкування з визначеними в ухвалі слідчого судді особами (іншими підозрюваними у провадженні та свідками) з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру.

Нагадаємо, 11 травня Єрмаку оголосили підозру у справі про легалізацію 460 млн грн на будівництві елітних котеджів під Києвом. 14 травня ВАКС обрав Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави розміром 140 млн грн. Згодом заставу внесли, його звільнили з-під варти, проте із обов’язком носити електронний браслет.

Источник: Ракурс


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