Андрей Ермак в суді.

Особу радниці-гадалки колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака з’ясували журналісти.

Під час судового засідання у ВАКС з обрання запобіжного заходу Андрію Єрмаку 13 травня стало відомо ім’я особи «Вероніка Феншуй Офіс». Ймовірно, з тою тодішній керівник ОПУ радився щодо призначень на вищі державні посади. Стосувалося це, зокрема, заступника керівника Офісу президента Олега Татарова та прем'єр-міністра. Прокурор САП заявила на суді, що ім’я цієї особи Вероніка Анікієвич.

Проект «Схеми» дізнався, що мова йде про 51-річну киянку, яка називає себе консультанткою з астрології. У соцмережах вона активно висловлювалась на підтримку Андрія Єрмака.

Вероніка Анікієвич, вона ж Вероніка Даниленко (таке прізвище має одна з її родичок) називає себе авторкою телеграм-каналу «Лунные часы» (мовою оригіналу). Вона зазначає, що консультує з астрології: «за допомогою своїх знань та досвіду в астрології допомагаю людям знайти ясність у темі їхніх життєвих процесів» (в оригіналі російською), — пишуть «Схеми».

Зазначається, що жінка зареєстрована як ФОП з 2024 року, а профіль діяльності — це «надання інших індивідуальних послуг».

У 2015 році Анікієвич їздила до окупованого Криму. А її батько Федір Анікієвич має громадянство Російської Федерації й у 2015 році очолював районне відділення «Опозиційного блоку» у Генічеську. ЗМІ припускають, що він наразі досі мешкає в окупованому Генічеську.

Нагадаємо, НАБУ та САП викрили організовану групу, причетну до легалізації 460 млн грн на елітному будівництві під Києвом. У цій справі ввечері 11 травня повідомили про підозру одному з учасників злочинної групи — екс-керівнику Офісу президента України Андрію Єрмаку.

Дії колишнього топ-посадовця кваліфікували за ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинену в особливо великому розмірі або організованою групою) Кримінального кодексу України.

Під час судового засідання прокурор САП заявив, що Єрмак радився щодо призначень на державні посади із гадалкою, яка підписана у нього в контактах як «Вероніка Феншуй Офіс».

Джерело: «Схеми»