Президент змінить склад Ради з питань судової реформи, фото — Дзеркало тижня

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В Адміністрації президента заявили, що продовжать змінювати судову гілку влади. Зокрема, найближчим часом зміниться склад Ради з питань судової реформи при президенті країни.

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Заступник глави АП Руслан Рябошапка вважає, що задоволеними від реформи є тільки вищі посадовці у судах, оскільки вони почали отримувати нереально високі зарплати.

Про це Рябошапка 4 червня заявив під час брифінгу у Києві. Він заявив, що зміни, які стосуються діяльності судової гілки влади, неодмінно настануть, оскільки результатом судової реформи, яка відбувалася впродовж п’яти років, стало те, що задоволеним нею є тільки керівництво органів судової гілки влади.

Ці люди почали отримувати нереально високі заробітні плати, але судді нижчих інстанцій, районних судів, бізнес та громадяни залишилися так само незадоволеними роботою, — повідомив Рябошапка.

Він вважає, що Володимир Зеленський має змінити склад Ради з питань судової реформи при президентові України. Крім того, президент, можливо, проведе нараду з питань судової реформи із керівництвом не лише органів, які представляють судову гілку владу, а й з іншими інституціями.

Після цього команда Зеленського визначиться із планом дій та першочерговими законодавчими ініціативами щодо цього.

Рябошапка сьогодні також пояснив, коли нова влада розпочне втілювати передвиборче гасло «Весна прийде — саджати будемо» і прокоментував внесений Зеленським до Ради новий законопроект про покарання за незаконне збагачення.