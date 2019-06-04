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Президент змінить склад Ради з питань судової реформи, фото — Дзеркало тижня
Президент змінить склад Ради з питань судової реформи — Рябошапкаhttps://racurs.ua/ua/n122758-prezydent-zminyt-sklad-rady-z-pytan-sudovoyi-reformy-ryaboshapka.htmlРакурс
В Адміністрації президента заявили, що продовжать змінювати судову гілку влади. Зокрема, найближчим часом зміниться склад Ради з питань судової реформи при президенті країни.
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Заступник глави АП Руслан Рябошапка вважає, що задоволеними від реформи є тільки вищі посадовці у судах, оскільки вони почали отримувати нереально високі зарплати.
Про це Рябошапка 4 червня заявив під час брифінгу у Києві. Він заявив, що зміни, які стосуються діяльності судової гілки влади, неодмінно настануть, оскільки результатом судової реформи, яка відбувалася впродовж п’яти років, стало те, що задоволеним нею є тільки керівництво органів судової гілки влади.
Ці люди почали отримувати нереально високі заробітні плати, але судді нижчих інстанцій, районних судів, бізнес та громадяни залишилися так само незадоволеними роботою, — повідомив Рябошапка.
Він вважає, що Володимир Зеленський має змінити склад Ради з питань судової реформи при президентові України. Крім того, президент, можливо, проведе нараду з питань судової реформи із керівництвом не лише органів, які представляють судову гілку владу, а й з іншими інституціями.
Після цього команда Зеленського визначиться із планом дій та першочерговими законодавчими ініціативами щодо цього.
Рябошапка сьогодні також пояснив, коли нова влада розпочне втілювати передвиборче гасло «Весна прийде — саджати будемо» і прокоментував внесений Зеленським до Ради новий законопроект про покарання за незаконне збагачення.
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