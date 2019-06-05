На отсрочке рынка электроэнергии настаивает Зеленский. Фото: vistanews.ru

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Введение свободного рынка электроэнергии в Украине следует отложить до 1 июля 2020 года.

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает на необходимости отсрочки введения рынка электрической энергии. Об этом 5 июня журналистам заявил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус, передает УНН.

По его словам, этот рынок стоит отложить до 2020 года. Еще следует разработать помесячный план подготовки рынка электроэнергии, чтобы не только увеличить конкуренцию, но и подготовиться к решению разнообразных проблем — перекрестному субсидированию, погашению долгов и проблем ИТ-продуктов.

Представитель Зеленского заверил, что, если будет разработан и реализован помесячный план, то с 1 июля 2020 года Украина будет полностью готова к введению этого нового для нее рынка.

Он добавил, что президент стоит на позиции об отсрочке, тогда как правительство настаивает на введении рынка с 1 июля текущего года.

Тем временем премьер-министр Владимир Гройсман на сегодняшнем заседании правительства заявил, что Кабмин примет ряд решений для своевременного запуска рынка электроэнергии с 1 июля. Как сообщает «Интерфакс-Украина», Гройсман уверен, что принятый Радой закон «О рынке электроэнергии» соответствует всем европейским нормам. По словам Гройсмана, при запуске этого рынка необходимо ликвидировать формулу Роттердам+. По этой формуле рассчитывается стоимость угля в структуре себестоимости электрической энергии тепловых электростанций.

Ведутся дискуссии о том, чтобы перенести дату внедрения, но это сугубо компетенция украинского парламента. У правительства есть только одна возможность, это выполнить норму закона и ввести с 1 июля, хотим мы этого или не хотим, рынок э/э, — заявил Гройсман.

Напомним, вчера комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса одобрил законопроект № 10318, который предлагает на три месяца перенести введение в Украине рынка электроэнергии.