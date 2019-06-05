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Помощь инвалидам и семьям погибших в АТО: Кабмин выделил 13,9 млн грн. Фото: Цензор

Помощь инвалидам и семьям погибших в АТО: Кабмин выделил 13,9 млн грн

5 июн 2019, 13:06
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Кабинет министров Украины выделил средства на предоставление единоразовой помощи получившим инвалидность и семьям погибших участников АТО.

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Общая сумма предоставленной помощи составила 13 млн 892,6 тыс. грн. В рамках программы деньги получат 17 военнослужащих-инвалидов и семьи пятерых погибших бойцов. Соответствующее решение приняли на заседании правительства, передает «Интерфакс-Украина».

Инвалиды АТО получат единоразовую выплату в размере от 250 до 400 прожиточных минимумов для трудоспособных, в зависимости от группы. Максимальную выплату получат инвалиды I группы, а минимальную — инвалиды III группы.

Военнослужащие-инвалиды II группы получат выплату в размере 300 прожиточных минимумов.

Для членов семьи погибших военнослужащих предусмотрена материальная помощь в размере 750 прожиточных минимумов для трудоспособных.

Отметим, что с 1 января текущего года в Украине прожиточный минимум для трудоспособных граждан составляет 1 тыс. 921 грн.

Как ранее сообщал «Ракурс», сегодня во время усиленных обстрелов позиций ООС погибли трое украинских военнослужащих. Еще трое бойцов получили ранения.


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