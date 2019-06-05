Вантажівка Газ-66. Фото: militaryarms.ru

https://racurs.ua/ua/n122780-na-donbasi-boyovyky-obstrilyaly-protytankovymy-raketamy-vantajivku-zsu-ie-jertvy.html

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Бойовики Донецької народної республіки в районі населеного пункту Новоселівка Друга у Волноваському районі обстріляли вантажний автомобіль Збройних сил України.

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У вівторок, 4 червня, автомобіль ГАЗ-66 здійснював доставку продуктів харчування на позиції підрозділу Об'єднаних сил. Проросійські бойовики відкрили вогонь по машині з протитанкового ракетного комплексу. Про це 5 червня повідомив прес-центр штабу ООС у Facebook.

Протитанкова ракета влучила у вантажівку, внаслідок чого загинули двоє військовослужбовців Об'єднаних сил. Поранення дістав ще один військовослужбовець, його доставили до військового мобільного госпіталю.

У штабі ООС відзначили, що загалом за минулу добу загинули троє українських військовослужбовців, ще троє бійців дістали поранення. Впродовж 4 червня сепаратисти 16 разів порушили режим припинення вогню. При цьому незаконні збройні формування використовували заборонені мінськими угодами міномети, озброєння БМП, протитанкові ракетні комплекси, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети, автоматичну стрілецьку та снайперську зброю.

Президент Володимир Зеленський вже висловив співчуття родинам загиблих побажав швидкого одужання постраждалим бійцям Збройних сил України.

Нагадаємо, новообраний президент України Володимир Зеленський звернувся до Росії та її окупаційного командування на Донбасі. Зеленський заявив, що загострення конфлікту на сході української держави не найкращим фоном для того, щоб відновити переговори у Мінську.