Зеленський звернувся до Росії через загибель військових на Донбасі. Фото: Ukrainianwall

https://racurs.ua/ua/n122779-zelenskyy-zvernuvsya-do-rosiyi-cherez-zagybel-viyskovyh-na-donbasi.html

Ракурс

Новообраний президент України Володимир Зеленський звернувся до Росії та її окупаційного командування на Донбасі. Причиною стали посилені обстріли позицій Операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, під час яких загинули троє українських військовослужбовців та ще троє отримали поранення.

Loading...

Зеленський заявив, що загострення конфлікту на Донбасі є не найкращим фоном для того, щоб відновити переговори у Мінську. За словами президента, Україна не потребує зайвих нагадувань про ескалацію російської агресії. Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

Зеленський наголосив, що сьогодні обговорить відкриту демонстрацію агресії Росії з європейськими колегами. Також буде порушене питання щодо неприпустимості ведення діалогу з Україною з позиції сили.

Військові агресора обстріляли українські позиції із гранатометів, БМП, снайперської зброї та протитанкових ракетних комплексів. Зазначимо, що серед використаної зброї є також міномети калібрів 82 мм и 120 мм, які заборонені згідно з Мінськими домовленостями.

Усього за добу окупанти порушили режим тиші 16 раз.