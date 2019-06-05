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Зеленский обратился к России из-за гибели военных на Донбассе. Фото: Ukrainianwall

Зеленский обратился к России из-за гибели военных на Донбассе

5 июн 2019, 10:09
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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к России и ее оккупационному командованию на Донбассе. Причиной стали усиленные обстрелы позиций Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе, во время которых погибли трое украинских военнослужащих и еще трое получили ранения.

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Зеленский заявил, что обострение конфликта на Донбассе является не лучшим фоном для того, чтобы возобновить переговоры в Минске. По словам президента, Украина не нуждается в лишних напоминаниях об эскалации российской агрессии. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Зеленский отметил, что сегодня обсудит открытую демонстрацию агрессии России с европейскими коллегами. Также будет поднят вопрос о недопустимости ведения диалога с Украиной с позиции силы.

Заявление Зеленского к РФ. Фото: Facebook.

Военные агрессора обстреляли украинские позиции из гранатометов, БМП, снайперского оружия и противотанковых ракетных комплексов. Отметим, что среди использованного оружия также были минометы калибров 82 мм и 120 мм, которые запрещены согласно Минским договоренностям.

Всего за сутки оккупанты нарушили режим тишины 16 раз.

Источник: Ракурс


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