Грузовик Газ-66. Фото: militaryarms.ru

https://racurs.ua/n122780-na-donbasse-boeviki-obstrelyali-protivotankovymi-raketami-gruzovik-vsu-est-jertvy.html

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Боевики Донецкой народной республики в районе населенного пункта Новоселовка Вторая в Волновахском районе обстреляли грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины.

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Во вторник, 4 июня, автомобиль ГАЗ-66 осуществлял доставку продуктов питания на позиции подразделений Объединенных сил. Пророссийские боевики открыли огонь по машине из противотанкового ракетного комплекса. Об этом 5 июня сообщил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Противотанковая ракета попала в грузовик, в результате чего погибли два бойца Объединенных сил. Ранение получил еще один военнослужащий, его доставили в военный мобильный госпиталь.

В штабе ООС отметили, что в целом за прошедшие сутки погибли три украинских военнослужащих, еще три бойца получили ранения. В течение 4 июня сепаратисты 16 раз нарушили режим прекращения огня. При этом незаконные вооруженные формирования использовали запрещенные минскими соглашениями минометы, вооружения БМП, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы, автоматическое стрелковое и снайперское оружие.

Президент Владимир Зеленский уже выразил соболезнования семьям погибших, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим бойцам Вооруженных сил Украины.

Напомним, новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский обратился к России и ее командованию на Донбассе. Зеленский заявил, что обострение конфликта на востоке украинского государства не лучший фон для того, чтобы возобновить переговоры в Минске.