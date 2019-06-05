Допомога інвалідам та сім'ям загиблих в АТО: Кабмін виділив 13,9 млн грн. Фото: Цензор

https://racurs.ua/ua/n122791-dopomoga-invalidam-ta-sim-yam-zagyblyh-v-ato-kabmin-vydilyv-13-9-mln-grn.html

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Кабінет міністрів України виділив кошти на надання одноразової допомоги отримавшим інвалідність і сім’ям загиблих учасників АТО.

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Загальна сума наданої допомоги становить 13 млн 892,6 тис. грн. В рамках програми гроші отримають 17 військовослужбовців-інвалідів та сім’ї п’ятьох загиблих бійців. Відповідне рішення прийняли на засіданні уряду, передає «Інтерфакс-Україна».

Інваліди АТО отримають одноразову виплату в розмірі від 250 до 400 прожиткових мінімумів для працездатних, в залежності від групи. Найбільшу виплату отримають інваліди I групи, а найменшу — інваліди III групи.

Військовослужбовці-інваліди II групи отримають виплату в розмірі 300 прожиткових мінімумів.

Для членів сім’ї загиблих військовослужбовців передбачена матеріальна допомога в розмірі 750 прожиткових мінімумів для працездатних.

Зазначимо, що з 1 січня поточного року в Україні прожитковий мінімум для працездатних громадян становить 1 тис. 921 грн.

Як раніше повідомляв «Ракурс», сьогодні під час посилених обстрілів позицій ООС загинули троє українських військовослужбовців. Ще троє бійців отримали поранення.