Билл Гейтс стал продавцом фастфуда. Фото: YouTube

https://racurs.ua/n122790-bill-geyts-stal-prodavcom-fastfuda-video.html

Ракурс

Билл Гейтс, основатель компании Microsoft, и американский инвестор Уоррен Баффет на день стали продавцами фастфуда. Миллиардеры принимали заказы на кассе, приветствовали посетителей и выдавали порции.

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Предприниматели решили таким образом развлечься после собрания миллиардеров холдинга Berkshire Hathaway, которому и принадлежит сеть кафе Dairy Queen, куда устроились стажерами Гейтс и Баффет.

Молодой служащий кафе, который стал куратором продавцов-стажеров Гейтса и Баффета, отметил, что они неплохо справлялись с работой, хотя им есть куда расти. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в YouTube.

Билл неплохо справлялся на кассе, а Уоррен хорошо присваивал его заслуги. Но в целом — я бы их нанял, — резюмировал молодой наставник.

Изначально знаменитые стажеры перепутали свои бейджи. Также не сразу у них получилось нацедить мороженное в вафельный стаканчик: Баффет перелил, а у Гейтса наоборот вышла слишком маленькая порция.

У стажеров возникли проблемы и с подачей фирменного мороженого «Метель», которое официанты должны переворачивать перед гостями заведения. Билл Гейтс и Уоррен Баффет перевернули мороженое на стол. После каждой накладки миллиардеры предлагали посетителям оплатить их заказы или получить еще одну порцию бесплатно.